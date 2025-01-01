В магазине «Пятёрочка» в Прикамье продавали заражённые вирусом помидоры Также вирус обнаружен в болгарском перце Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В мае этого года специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили в магазине «Пятёрочка» помидоры, заражённые вирусами.

Сотрудники ведомства приехали с внеплановой проверкой в сетевой супермаркет «Пятёрочка» в д. Жебреи. Их интересовали томаты и перцы. Специалисты отобрали пробы томатов, лука, болгарского перца и картофеля и отправили их на исследование в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».





Экспертиза показала, что в овощах находились карантинные объекты. Например, в томатах черри был обнаружен вирус мозаики пепино и вирус коричневой морщинистости плодов томата. Последний также нашли в болгарском перце.





За нарушение ФЗ «О карантине растений» ООО «Агроторг» привлекли к административной ответственности, компания получила штраф.





Ранее также сообщалось , что Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю с 1 января по 9 июня 2025 года выявило случаи недостоверного декларирования 9,68 тыс. тонн продовольственной пшеницы, ячменя, ржи и кормовой пшеницы.

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