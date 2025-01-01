Алёна Бронникова Россельхознадзор выявил в Прикамье недостоверное декларирование 10 тысяч тонн зерна Объявлено 29 предостережений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю с 1 января по 9 июня 2025 года выявило случаи недостоверного декларирования 9,68 тыс. тонн продовольственной пшеницы, ячменя, ржи и кормовой пшеницы. Ведомство выдало компаниям 29 предостережений о недопустимости нарушения требований в области качества и безопасности зерна серийного выпуска.

Предостережения были объявлены 17 юридическим лицам и 12 индивидуальным предпринимателям в связи с недостоверным декларированием. Две декларации о соответствии были отозваны во время внеплановых выездных проверок.

Один из случаев был зарегистрирован 2 июня. Управление установило, что ООО «Колхоз имени Ленина» недостоверно задекларировало 7,28 тыс. тонн кормовой пшеницы урожая 2024 года. Нарушение было выявлено при проверке соблюдения обязательных требований путём анализа данных, размещённых на сайте Росаккредитации.

Надзорный орган обнаружил, что в протоколах испытаний при определении токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов использовались методики, неприменимые для исследования показателей. Компании выдано предостережение и вынесено решение о прекращении действия декларации о соответствии на кормовую пшеницу.

К середине апреля количество выданных предостережений с начала года составляло 19. При этом объём недостоверно задекларированного зерна составлял всего 2,4 тыс. т.

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