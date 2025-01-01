В Пермском крае выявлен 21 случай недостоверного декларирования зерна Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В период с 1 января по 14 апреля 2025 года Управление Россельхознадзора по региону вынсело в Пермском крае 19 предостережений о недопущении нарушений установленных требований к качеству и безопасности серийно выпускаемого зерна (пшеницы, овса, ячменя, ржи), а также в отношении 2400 тонн продовольственной пшеницы, ячменя и ржи.

Меры были приняты в отношении 12 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей в связи с предоставлением недостоверных деклараций. Кроме того, в ходе внеплановой выездной проверки были аннулированы 2 декларации соответствия.

В частности, 9 апреля 2025 года ООО «Уралец» получило от Управления Россельхознадзора предостережение о недопустимости нарушений в сфере обеспечения качества и безопасности зерна. Одновременно было принято решение о прекращении действия декларации соответствия на серийно выпускаемый кормовой ячмень. Данная организация занимается выращиванием зерновых культур на территории Нытвенского городского округа Пермского края.

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