В Перми студенты академии живописи, ваяния и зодчества воссоздали исторический острог Первогорода
Крепость была административным центром города
Как рассказал председатель комитета заксобрания Прикамья по инфраструктуре Павел Черепанов, студенты Пермского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества воссоздали древний острог. Этот исторический объект располагался около Егошихинского медеплавильного завода.
«Крепость изначально выполняла классическую функцию обороны завода и располагавшегося рядом с ним поселения», — написал Черепанов своём телеграм-канале.
По словам Черепанова, создание этнопарка — это часть концепции развития территории микрорайона Разгуляй. Свою работу студенты представили в рамках деловой игры на Ассоциации органов исполнительной власти ПФО в Перми.
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