В Перми студенты академии живописи, ваяния и зодчества воссоздали исторический острог Первогорода Крепость была административным центром города Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Павла Черепанова

Как рассказал председатель комитета заксобрания Прикамья по инфраструктуре Павел Черепанов, студенты Пермского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества воссоздали древний острог. Этот исторический объект располагался около Егошихинского медеплавильного завода.

«Крепость изначально выполняла классическую функцию обороны завода и располагавшегося рядом с ним поселения», — написал Черепанов своём телеграм-канале.

По словам Черепанова, создание этнопарка — это часть концепции развития территории микрорайона Разгуляй. Свою работу студенты представили в рамках деловой игры на Ассоциации органов исполнительной власти ПФО в Перми.

Фото: телеграм-канал Павла Черепанова

Напомним, в 2018 году в Перми археологи обнаружили примерное месторасположение пермского острога — крепости, которая была административным центром Перми. Сейчас это место — в сквере им. Татищева в районе Разгуляя. Фактически это центр Первогорода, его административный центр. Он был построен в 1724 году, затем два раза реставрировался и простоял до примерно 1784 года.

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