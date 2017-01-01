Пермский острог — здесь начинался город

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 27 марта, тема пермского Первогорода снова попала в публичную плоскость.

В 2018 году в Перми археологи обнаружили примерное место расположение пермского острога — крепости, которая являлась административным центром города. Сейчас это место располагается в части сквера им. Татищева и в районе расположенных рядом гаражей. Об этом вчера заявил архитектор-реставратор Геннадий Воженников во время заседания городской комиссии по землепользованию и застройке.

Острог был обнаружен в конце прошлого года. Фактически это центр Первогорода, его административный центр. Построен он был в 1724 году. Затем два раза реставрировался и простоял до примерно 1784 года.

По словам Геннадия Воженникова, исчез острог «естественным путём», то есть элементарно центр города сместился и необходимость в нём просто отпала. Тем не менее открытие может стать новым шагом в изучении Перми и её исторической части, так как вопрос острога «не был изучен вообще».

Отметим, что по территории сквера и завода им. Шпагина в феврале состоялись публичные слушания по смене зонирования для того, чтобы на территории обустроить культурно-рекреационный кластер.

В частности, на территории завода Шпагина планируется установить зону культурного развития (ЦС-К) с разрешённой высотностью зданий до 40 м, при этом максимальная планируемая высота предполагаемого нового строительства — для здания Пермской художественной галереи — 25 м. Сейчас, до смены зонирования, максимально разрешённая высота строительства на территории завода Шпагина — 0 м (то есть строительство запрещено), а в долине Егошихи — 7,5 м.

На участке под сквером Татищева предлагается установить зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий до 50 м. Сейчас максимально разрешённая высота на этой территории — 22 м, а высота, запрашиваемая для здания Пермского театра оперы и балета, которое планируется возвести на краю этого участка, — 10,5 м.

Пермский острог на планах, картах и в реконструкции Иллюстрации предоставлены Геннадием Воженниковым

Наш фоторепортаж рассказывает о том, как выглядел пермский острог на картах и планах, а также показывает, как в современных реконструкциях выглядит одна из частей крепости — куртина острога, находившаяся в районе современного сквера им. Татищева. Иллюстрации и реконструкции предоставлены директором OOO «Студия М», архитектором-реставратором Геннадием Воженниковым.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться