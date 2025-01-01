Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае снова снимается фильм о Коми-Пермяцком драматическом театре Премьера намечена на осень нынешнего года Поделиться Твитнуть

Фото: Коми-пермяцкий драматический театр

Всероссийский проект «Театральная карта России» приступил к съёмкам документального фильма о Коми-Пермяцком национальном драматическом театре, который в сентябре нынешнего года откроет 95-й сезон. Фильм посвящён предстоящему юбилею, истории театра, его закулисной жизни и творческим планам.

Коми-Пермяцкий театр им. Горького осенью 2026 года отметит 95-летие, поэтому весь предстоящий сезон позиционируется как юбилейный.

Режиссёр фильма – Юрий Гончаров, руководитель проекта «Театральная карта России». Оператор-постановщик — Максим Глыгало.

«Театральная карта России» — это интернет-платформа, которая объединяет все театры страны на одной карте. Главная цель проекта — популяризация театрального искусства и увеличение его доступности для широкой аудитории. В рамках проекта снимаются документальные фильмы о театрах российских регионов и создаётся единая интерактивная карта, на которой отмечаются все премьеры и фестивали. В случае полной реализации задумки авторов проекта этот интернет-ресурс станет универсальным путеводителем по театрам российских регионов.

Премьера фильма о Коми-Пермяцком театре на платформе «Театральная карта России» состоится осенью 2025 года.

Ранее в этом году фильм «Третий звонок» (12+) о том же театре представила пермская киностудия «Новый курс».





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