Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К 100-летию Коми-Пермяцкого округа снят фильм о кудымкарском театре «Третий звонок» планируется к участию в различных кинофестивалях Поделиться Твитнуть

Киностудия «Новый курс»

Фильм «Третий звонок» (12+) снял режиссёр Алексей Романов на киностудии «Новый курс» на грант Фонда поддержки регионального кинематографа. Презентация фильма прошла 18 февраля там, где происходит его действие — в Коми-Пермяцком драматическом театре им. А.М. Горького. Это событие стало одним из первых в праздновании 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

…Высокие сугробы. Шубы. Валенки. Ранние сумерки. Явная, очевидная провинция — глухая, но в то же время очень уютная; та самая провинция, в которой хранятся традиции и устои. Она не слишком зажиточная, но и не особо требовательная. Она неброская, но щемяще красивая. Придёт лето, и в зелёных пойменных лугах будут пастись лошадки, а козы начнут обгладывать свежие берёзовые веточки. Козы, лошадки, пушистые морозоустойчивые собаки — в здешних краях даже в городе животные по-прежнему составляют важную часть повседневности.

Простодушные лица: круглые, ровные, глаза небольшие, носы курносые, кожа белая. Это не просто провинция, но провинция национальная — Коми-Пермяцкий округ. Специфику замечаешь не сразу: жизнь вроде обычная — люди ждут на остановке автобус, покупают подарки детям на день рождения, ребята идут в школу, и говорят все преимущественно по-русски. Но не всегда: есть и национальные школы, и семьи, где коми-пермяцкий язык остаётся основным языком общения даже в единственном в округе городе — Кудымкаре.

Кудымкар город небольшой. Здесь, конечно, есть и музей, и органы государственной власти, и даже знаменитые в Пермском крае рестораны; но всё же попроси жителя города назвать одно самое главное, можно сказать, градообразующее учреждение — наверняка назовут театр.

Так получилось, что Коми-Пермяцкий драматический театр занял особое место в округе — и пространственно, на очень видном месте в центре Кудымкара; и событийно, ведь театр пережил драматичную и длинную историю переезда из старого деревянного особнячка в новое роскошное здание с мрамором и колоннами, о чём на протяжении 13 лет писали все местные СМИ; и идейно — как оплот национальной культуры и языка; наконец, это просто очень хороший театр, где на премьерах регулярно собираются фанаты, готовые ехать в Кудымкар на ночь глядя из краевого центра.

Театр сияет посреди кудымкарских сумерек как полный света кристалл. Жителям Пермского края близок этот образ: точно так же — как островок света посреди непроглядной ночи — был подан Пермский театр оперы и балета в презентационном фильме о Теодоре Курентзисе, снятом немецкими кинематографистами к церемонии вручения премии Kairos. Эта идея о том, что театр как ничто другое способен хранить человечность и культуру, очень выигрышна кинематографически: получаются яркие, эмоциональные кадры.

Фильм Алексея Романова, в котором он и сценарист, и режиссёр, и монтажёр, и один из операторов, — как раз об этом. Правда, эта мысль не проговаривается напрямик. Вообще, в фильме нет строгого нарратива, он не рассказывает какую-то историю. Верный «флаэртиановец», пермский режиссёр строит свою картину в виде цепочки эпизодов, не связанных друг с другом фабульно, и никак не комментирует то, что показано на экране. Зрителю придётся самому доходить до того, про что кино.

Киностудия «Новый курс»

Вот экскурсия в театральном музее, речь идёт об актёрах «из народа». Вот отрывок из спектакля. Вот группа критиков обсуждает этот спектакль... А вот — папа общается с маленьким сыном, перевод на русский — в виде титров. Как это связано? Внешне — никак. Предлагается просто погрузиться в эту реальность, где есть свой язык, а ещё есть театр.

25-минутный фильм начинается глубокой колючей зимой, а завершается нежным туманным летом. Созерцательность, неспешность, порядок вещей, где главный ориентир — смена сезонов, — это признаки природного сознания маленького народа. Театр отчасти поддерживает эти качества, но в то же время существует как энергичное, деятельное начало. Он сохраняет традиции, но в то же время прорастает в будущее.

Киностудия «Новый курс»

Фонд поддержки регионального кинематографа, который финансировал создание фильма "Третий звонок", планирует его широкое присутствие на различных фестивалях, после чего картина будет выложена на сайте фонда для свободного просмотра.

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