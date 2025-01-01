Природоохранная прокуратура нашла нарушения на мусорных полигонах пяти городов Прикамья Руководителям организаций внесли представления Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверки на мусорных полигонах Березников, Кудымкара, Горнозаводска, Гремячинска и Губахи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как выяснилось во время проверок, на полигонах не было ограждения по периметру и переносных сетчатых ограждений. Также на объектах не соблюдались правила размещения отходов.

По результатам проверок руководителям пяти организаций, эксплуатирующих мусорные полигоны, внесли представления. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В природоохранной прокуратуре контролируют устранение нарушений, отметили в ведомстве.

Напомним, в начале этого года в МБУ «Полигон», управляющем крупнейшей под Пермью свалкой в Софронах, сменился руководитель. На место Василия Быкова, возглавлявшего учреждение последние десять лет, назначен Ян Лобанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.