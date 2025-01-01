Природоохранная прокуратура нашла нарушения на мусорных полигонах пяти городов Прикамья
Руководителям организаций внесли представления
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверки на мусорных полигонах Березников, Кудымкара, Горнозаводска, Гремячинска и Губахи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как выяснилось во время проверок, на полигонах не было ограждения по периметру и переносных сетчатых ограждений. Также на объектах не соблюдались правила размещения отходов.
По результатам проверок руководителям пяти организаций, эксплуатирующих мусорные полигоны, внесли представления. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
В природоохранной прокуратуре контролируют устранение нарушений, отметили в ведомстве.
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