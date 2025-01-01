В управляющей пермской свалкой в Софронах компании сменился директор У Василия Быкова закончился контракт Поделиться Твитнуть

В муниципальном бюджетном учреждении «Полигон», управляющем крупнейшей под Пермью свалкой в Софронах, сменился руководитель. На место Василия Быкова, возглавлявшего учреждение последние десять лет, назначен Ян Лобанов. Он вступил в должность 15 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В администрации отметили, что ротация кадров не связана с жалобами жителей на плохую уборку мусора в начале года и вниманием к этому вопросу прокуратуры. У Василия Быкова просто закончился годовой контракт.

МБУ «Полигон» было реорганизовано в 2023 году. Тогда же организации передали полномочия по сносу аварийного жилья. В конце 2024 года власти приняли решение о расширении его функций: «Полигон» выиграл два лота в конкурсе на выполнение работ регионального оператора АО «ТКО ПРО», и с этого года приступил к вывозу мусора. Контракты были подписаны на два года. «Полигон» обслуживает территории Мотовилихинского района, а также части Свердловского и Индустриального районов Перми.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», новый руководитель «Полигона» Ян Лобанов также является директором ООО «Терминал Порт», которое занимается управлением недвижимостью. Компания контролируется чешской фирмой «Далтамен», принадлежащей бывшему акционеру «Порта Пермь» Чарльзу Батлеру.

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