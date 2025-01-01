Сроки предоставления мунуслуг в сфере земельных отношений сократились в Перми вдвое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте земельных отношений администрации Перми отметили, что в мае среднее время предоставления некоторых муниципальных услуг варьировалось от 5 до 10 календарных дней. Это значительно быстрее, чем предусмотрено административными регламентами. Улучшение стало возможным за счёт оптимизации внутренних процессов и перехода на электронный документооборот. Услуги, которые раньше занимали до двух недель, теперь доступны в течение нескольких рабочих дней.

Например, в мае разрешения на использование земельных участков и размещение объектов выдавались в среднем за 6 дней, хотя нормативный срок составляет 15 рабочих дней. Процесс предварительного согласования предоставления участков ускорился вдвое и занял 7 дней вместо предусмотренных 14. Предоставление земельных участков без проведения торгов также осуществлялось в среднем за 7 дней, при установленном регламентом сроке в 14 дней.

В департаменте земельных отношений подчеркнули, что для оперативного получения услуг гражданам и юридическим лицам рекомендуется подавать заявления и необходимые документы в электронном виде через портал «Госуслуги».

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