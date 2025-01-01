Выжившие после отравления газом девочки выписаны из больницы Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Двух 14-летних девочек, переживших отравление газом в Перми, выписали из медицинского учреждения. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения Пермского края.

Инцидент произошёл 14 июня в квартире, расположенной на ул. Охотников в Кировском районе. Четыре несовершеннолетние девочки отравились угарным газом, что привело к трагической гибели двух из них, 15 и 17 лет. Оставшиеся в живых были немедленно помещены в реанимационное отделение детской краевой больницы.

Представители краевого Минздрава рассказали, что обеим школьницам было проведено необходимое лечение в стационаре, после чего они были выписаны в связи с улучшением самочувствия.

В департаменте социальной политики администрации губернатора Прикамья сообщили, что семьям погибших девочек предоставляется психологическая поддержка. Причины трагедии расследуются Следственным управлением СК РФ по Пермскому краю.

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