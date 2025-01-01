Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В шорт-лист пермского кинофестиваля «Лампа» вошло 62 работы В конкурсе участвуют два фильма о Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фестиваль импакт-кино «Лампа» опубликовал шорт-лист конкурсных работ. Как уже сообщал «Новый компаньон», приём заявок проходил до 6 июня 2025 года через онлайн-платформу FilmFreeway; всего на конкурс поступило около 900 работ из 62 стран. Наибольшую активность проявили авторы из Ирана, России, Индии, США, Турции и Великобритании.

После экспертного отбора в шорт-лист вошли 62 фильма из 11 стран: России, США, Индии, Турции, Ирана, Италии, Испании, Великобритании, Узбекистана, Сербии и Панамы. Работы будут участвовать в конкурсе по номинациям: «Короткометражный документальный фильм», «Короткометражный игровой фильм», «Короткометражный анимационный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальный музыкальный клип», «Социальная реклама». Специальные номинации — «Дорога к дому» (проблемы беженцев) и «Особый фокус» (для молодых режиссёров до 18 лет). В этом году добавлены новые конкурсные категории: «Импакт-кино полного метра» и «Импакт-сериал».

В новой номинации «Импакт-кино полного метра» представлено пять новых художественных фильмов из России и Сербии, в которых снялись известные актёры Фёдор Добронравов, Евгения Симонова, Гела Месхи, Галина Беляева, Евгения Дмитриева, Ольга Ломоносова, Пётр Фёдоров, Елена Муравьёва и другие.

К сожалению, строгая отборочная комиссия не нашла достойных претендентов в категории «Импакт-сериал», так что конкурс по этой номинации нынче не состоится.

В конкурсе документальных фильмов представлены две работы о Пермском крае: «Тонкий лёд» Владимира Головнёва, Павла Тихонова и Андрея Ананина из цикла «Люди дела. Сезон 2» и фильм «На своём месте» о враче из Красновишерска, снятый документалистом из Березников Владимиром Шерстобитовым. Оба фильма участвуют в конкурсе короткометражных документальных фильмов.

Фестиваль пройдёт в Перми c 12 по 14 сентября. В программе — фильмы про семейные ценности и детско-родительские отношения, формирование инклюзивной среды, материнство, самоопределение подростков и молодёжи, культурно-исторический код.

Церемония награждения победителей состоится 14 сентября.

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