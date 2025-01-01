На пермский фестиваль «Лампа» поступило 655 работ из 51 страны мира Наибольшую активность проявили авторы из Ирана, России, Индии, США, Турции и Великобритании Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

XII Международный фестиваль «Лампа», специализирующийся на короткометражных фильмах, клипах и социальной рекламе, продолжает принимать работы для конкурсного отбора. На данный момент в оргкомитет поступило 655 заявок от кинематографистов из России и различных зарубежных стран. Наибольшую активность проявили авторы из Ирана, России, Индии, США, Турции и Великобритании.

Фестиваль импакт-кино «Лампа» открыт для участия как для состоявшихся профессионалов, так и для начинающих кинематографистов. Приём заявок осуществляется до 6 июня 2025 года через онлайн-платформу FilmFreeway по следующим категориям: короткометражный документальный, игровой и анимационный фильмы, социальный видеоролик и музыкальный клип, социальная реклама. Также представлены специальные номинации: «Дорога к дому» (посвященная проблемам беженцев и совместно с УВКБ ООН) и «Особый фокус» (для молодых режиссеров до 18 лет). В этом году добавлены новые категории: полнометражный импакт-фильм и импакт-сериал.

Компетентное жюри, состоящее из известных режиссеров, сценаристов, продюсеров и актеров, выберет сначала расширенный список (лонг-лист), а затем и финальный список (шорт-лист) конкурсных работ. Показ лучших фильмов и церемония награждения победителей фестиваля «Лампа» запланированы на 12-14 сентября в Перми.

«Лампа» — это международный фестиваль короткометражного кино, который проводится в Перми с 2014 года. Это уникальный медиапроект, использующий язык кино для освещения важных социальных проблем, поиска путей их решения и вдохновения людей на позитивные изменения.

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