В Перми по подозрению в убийстве пенсионеров задержан 20-летний участник СВО Погибшие были родственниками молодого человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Башкортостане обнаружены тела пожилой пары. По данным Telegram-канала Baza, по подозрению в совершении убийства в Перми задержан их 20-летний внук.

С первых дней июня 76-летний мужчина и его 64-летняя жена перестали выходить на связь с родственниками. 7 июня один из членов семьи приехал в с. Мясегутово, где проживали пенсионеры, чтобы узнать, всё ли с ними в порядке. Поскольку они не открыли дверь, пришлось обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проникли в дом через окно и нашли тела погибших с колото-резаными ранами в области шеи и спины. По предварительным данным, смерть наступила около трёх дней назад. Также было установлено, что пропал автомобиль убитого. Позже транспортное средство было найдено в Пермском крае.

Основным подозреваемым в совершении преступления является внук пожилой пары, 20-летний молодой человек, который проходил службу в зоне СВО и в середине мая приехал в отпуск на пять недель. Его задержали в Перми, он дал признательные показания.

По факту гибели пенсионеров возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.