Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор ждёт концепцию дорожного развития территории у Центрального рынка Перми Дмитрий Махонин намерен избавить центр города от наследия «лихих 90-х» Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 25 июня губернатор Дмитрий Махонин, резюмируя доклад министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова «О реализации объектов дорожного строительства в 2025 году и планах на 2026-2028 годы», попросил министра заострить внимание относительно площади у Центрального рынка.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Я ещё бы на одну локацию обратил внимание — это площадь у Центрального рынка, Колхозная площадь её народное название. Думаю, все жители наблюдают, какие там изменения: произошло расширение площади Революции до ул. Куйбышева, идёт активное проектирование реконструкции Александровского сквера — это даёт нам возможность расширить участок от ул. Куйбышева до ул. Попова, создать дополнительную полосу, чтобы не только трамваи, но и автобусы по выделенной полосе ездили. Мы видим, как к Центральному рынку подбирается реконструкция ш. Космонавтов, с другой стороны — продление ул. Крисанова.

Этот транспортно-пересадочный узел должен быть изменён. Я сейчас с осторожностью скажу про автовокзал: автобусы приезжают из других регионов, из муниципалитетов грязные, а нам грязь в центре города не нужна. Об этом много говорили, все решения мы приняли, когда начнётся реализация, люди об этом узнают.

Я прошу максимально оперативно представить концепцию этой локации: как будет устроено движение трамваев, общественного транспорта, обычного транспорта.

Мы прекрасно понимаем, что та концепция Центрального рынка, которая существовала в «лихие девяностые», — не будет существовать. Там очень много нарушений: самозахват земли, незаконная выдача разрешений на строительство. Сейчас городская администрация активно этим занимается, я это наблюдаю, молодцы. Центр города не может быть в таком виде, а Центральный рынок — это центр города. В концепции надо предусматривать объекты для торговли — фермерской, цивилизованной; но при этом очень важна транспортная доступность. Обязательно надо максимально сохранить зелёные насаждения, где-то дополнить их, потому что центр города должен быть не пустыней, а оазисом. Мы концепцию обсуждали предварительно, у меня были замечания, прошу после доработки концепцию представить.

В последнее время изменение территории Центрального рынка активно обсуждается: застройщики «Талан» и «Ингрупп» начинают здесь возведение жилых комплексов в рамках КРТ. Как уже сообщал «Новый компаньон», проект транспортной развязки на площади у Центрального рынка планируется доработать к сентябрю. В рамках реконструкции будет снесён «Актёрский дом» по ул. Попова, 57.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.