В Прикамье с ИП взыскали неустойку и штраф за бракованный кухонный гарнитур Предприниматель лишился более 450 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Ремонт квартиры в Чернушке обернулся для владелицы судебным разбирательством. Индивидуальный предприниматель, которому была заказана кухонная мебель, выполнил заказ некачественно, не соблюдая условия договора. Изготовление и установка затянулись на неопределённый срок, а часть мебели была изготовлена с отступлением от размеров, отсутствовала столешница. Когда же столешницу наконец привезли, она оказалась с дефектами в виде глубоких царапин и требовала замены.

Женщина направила исполнителю досудебную претензию с требованием устранить недочёты, компенсировать неустойку и моральный ущерб. Предприниматель обещал выполнить требования, но ни столешницы, ни денег женщина не дождалась. Тогда она обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что требования истца соответствуют законодательству, а её права были нарушены действиями ответчика. Анализ документов не показал оснований для освобождения исполнителя от ответственности за нарушение договора.

Сотрудники отделения судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю начали взыскание с должника 450 тыс. руб. Предпринимателю разъяснили его права и обязанности, предупредив о мерах принудительного взыскания в случае просрочки. Однако перспектива ареста имущества и дополнительных штрафов не ускорили выплату неустойки, морального вреда и компенсации за нарушение прав потребителя. Первые платежи на депозитный счёт начались только после взыскания исполнительского сбора в 15 тыс. руб., ареста счетов и ограничения на регистрационные действия с недвижимостью. В итоге задолженность была полностью погашена и переведена взыскательнице, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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