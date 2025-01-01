Клуб Компаньон Wellness расскажет о подготовке к путешествию Очередная встреча состоится 26 июня Поделиться Твитнуть

В четверг, 26 июня, в винном ресторане «A VINA?» состоится очередная встреча клуба Компаньон Wellness.

«Лечу куда хочу: как подготовить себя к путешествию» — новое уникальное событие Компаньон Wellness для желающих отдохнуть и обрести внутреннюю гармонию.

Директор сети туристических агентств «ПЛАНЕТА Пермь» Ольга Трапезникова расскажет, как выбрать подходящую страну, исходя из своих предпочтений.

Лайфхаками правильного питания вдали от дома поделится нутрициолог Наталья Костенюк.

Как сохранить красоту и чувствовать себя комфортно во время путешествия, объяснит врач-косметолог Ольга Ерлашова.

Гости совместно с профессионалами создадут чек-лист wellness-путешественника, придерживаясь простых правил и рекомендаций.

Компаньон Wellness — это возможность для поиска решений актуальных вопросов, связанных с качеством жизни. ИД «Компаньон» создаёт пространство для встреч и практикумов с профессионалами в сферах красоты, здоровья, спорта и моды.

Встреча клуба пройдёт уже в третий раз. Первая была посвящена теме «Как улучшить качество жизни: здоровые привычки, красота, повышение энергии». Темой второго мероприятия стали «Секреты молодости»: возможности современной медицины и фармацевтики в сохранении молодости и здоровья.

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