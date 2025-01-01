Алина Наумова Путь к здоровью В Перми состоялась первая встреча клуба Компаньон wellness Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

ИД «Компаньон» запустил новый проект про здоровый образ жизни. Клуб Компаньон wellness — это встречи и практикумы с экспертами индустрии красоты и здоровья, спорта и моды, обсуждение актуальных вопросов из этих сфер, живое общение в приятной атмосфере.

Первая встреча состоялась 29 апреля в кафе Lemon Tree на ул. Советской, 29. На мероприя­тии обсудили тему «Как улучшить качество жизни: здоровые привычки, красота, повышение энергии».

«В условиях динамичного ритма жизни и постоянного стресса особенно важно находить время для себя и заботиться о своём здоровье. Идея wellness подразумевает активное стремление к улучшению качества жизни, повышению уровня энергии, достижению гармонии во всех сферах жизни. Поэтому клуб Компаньон wellness не только о красоте, но и об эмоциональном и физическом благополучии, о формировании полезных привычек», — рассказала главный редактор ИД «Компаньон» Юлия Усольцева.

Андрей Чунтомов

Спикерами первой встречи стали три эксперта в области здорового питания, спорта и красоты. Среди них — врач-эндокринолог и диетолог, инструктор хатха-йоги и старший пар-мастер.

Открыла мероприятие врач-эндокринолог и диетолог Яна Королёва. Она поделилась с гостями принципами сбалансированного питания, а также затронула тему его влияния на общее состояние здоровья. Помимо этого, врач рассказала о том, что такое «здоровый» ЗОЖ и «больной» ЗОЖ (детокс-чистки, изнурительные диеты и тренировки и др.).

«Что же такое здоровый образ жизни в понимании врача? В первую очередь это сбалансированное питание, отказ от алкоголя и курения, эмоциональное здоровье, регулярная и адекватная физическая нагрузка и, конечно же, периодические медицинские осмотры», — отметила Яна Королёва.

Андрей Чунтомов

Следующим спикером стала Наталья Балашова — опытный инструктор хатха-йоги и ароматерапевт. Она рассказала гостям о ежедневной рутине, силе привычки и поиске внутренней опоры. Наталья Балашова поделилась принципами «маленьких шагов», позволяющих изменить многое.

«Когда вы делаете каждый день хотя бы 1%, то в год вы получаете 365% изменений. Это может быть действие, направленное на заботу и любовь к себе: сделать вдох-выдох, пять минут выделить себе на то, чтобы побыть в тишине, или посидеть с утра не с телефоном, а с чашкой чая и блокнотом, куда можно записать три вещи, за которые вы себе благодарны. Такими небольшими шагами мы приходим к большим результатам», — отметила Наталья Балашова.

Завершил встречу Данил Мазилов, старший пар-мастер в «Спа & Баня». Спикер рассказал об особенностях парения и его влиянии на здоровье и тело.

«Основное преимущество бани — это тренировка сердечно-сосудистой системы: при парении у нас работает сердце и повышается давление, тем самым обновляется наша кровь. Также мы можем разогревать наши мышцы и связки, кроме того, во время парения происходит детоксикация, то есть выведение токсинов из организма. Не стоит забывать, что баня — это не только способ помыться, но и своего рода ритуал», — подчеркнул Данил Мазилов.

В конце встречи все гости мероприятия по­участвовали в лотерее от «Спа & Баня». Первый победитель стал обладателем сертификата на парение, второй получил купон на массаж лица, а третий выиграл подарочный набор с уходовой косметикой. Приятный сюрприз ждал и спикеров мероприятия — им презентовали букеты от цветочного магазина Fun Floristic.

Андрей Чунтомов

Встречи Компаньон wellness будут проходить на регулярной основе. Следующее мероприятие клуба, посвящённое секретам молодости, состоится в мае. Опытные эксперты в области косметологии, дерматологии, диетологии и фитнеса расскажут о современной эстетической медицине, anti-age процедурах, спорте, питании и многом другом.

Реклама. ООО "СПА и Баня на Пермской". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8i5p741eYFFMcGSLCychoGrGg8x6Xem79n6hLxM3WB67zT8n3L

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.