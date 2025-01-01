В Прикамье возвращается тепло и дожди Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Начиная со среды, 25 июня, над Пермским краем ожидается перестройка атмосферных процессов. Холодный антициклон отступает на Южный Урал, и в Прикамье начнёт поступать тёплая воздушная масса. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня днём в северных районах Прикамья вероятны кратковременные дожди, грозы и усиление западного ветра до 14 м/с.

Температура воздуха вернётся к средним многолетним значениям: ночью столбик термометра будет опускаться до +5…+10°С. Днём воздух прогреется до +18…+23°С, в Перми – до +20…+22°С.

В четверг к региону подойдёт новый циклон, вероятность дождей и гроз вырастет.

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