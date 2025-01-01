В Пермском педагогическом университете повысили стоимость обучения на 5-10% Самым дорогостоящим направлением стала «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) повысил стоимость обучения по разным направлениям подготовки от 5 до 10%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

«Обучение по программам, относящимся к УГСН «Образование и педагогические науки», будет составлять 152 тыс. руб. по очной форме и 64 500 руб. по заочной», — отметили в вузе.

Дороже всего обойдётся очная форма обучения в аспирантуре по направлению «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» — 226 600 руб.

В целом обучение на очной форме по разным направления составляет от 152 тыс. руб. («Психолого-педагогическое образование», «Профессиональное обучение по отраслям», «Лингвистика» и «Туризм») до 205 500 руб. — «Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье (адаптивная физическая культура)».

Как писал ранее «Новый компаньон», значительно увеличила стоимость обучения Пермская государственная медакадемия им. Вагнера. Для студентов специалитета по «Лечебному делу» стоимость обучения в новом учебном году составит 270 тыс. руб., что на 35% больше предыдущего года (ранее — 200 тыс. руб.). Обучение по специальности «Педиатрия» обойдётся в 270 тыс. руб., тогда как в прошлом году стоимость составляла 180 тыс. руб., за год цена выросла на 50%.





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