Медуниверситет в Перми значительно повысил стоимость обучения Цены увеличились на 22-50% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская государственная медакадемия им. Вагнера увеличила стоимость обучения на 2025-2026 учебный год. Согласно информации на официальном сайте вуза, цены на специальности заметно выросли.

Для студентов специалитета по «Лечебному делу» стоимость обучения в новом учебном году составит 270 тыс. руб., что на 35% больше предыдущего года, когда цена была 200 тыс. руб. Обучение по специальности «Педиатрия» обойдётся в 270 тыс. руб., тогда как в прошлом году стоимость составляла 180 тыс. руб., за год цена выросла на 50%.





Стоимость специалитета по «Стоматологии» выросла до 330 тыс. руб., что на 22% больше, чем в прошлом учебном году, когда цена была 270 тыс. руб.





Цена обучения специальности «Медико-профилактическое дело» теперь составляет 200 тыс. руб., что на 33% выше, чем в 2024 году (150 тыс. руб.). Кроме того, обучение на специальности «Клиническая психология» подорожало до 160 тыс. руб., увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом (130 тыс. руб.).

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