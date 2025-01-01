По факту гибели матери и сына на пожаре в Прикамье следком начал проверку
Следователи Очёрского межрайонного отдела СУ СК России по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту смерти мужчины и женщины в результате пожара.
Согласно предварительным данным, ночью 24 июня 2025 года в частном доме в с. Большая Соснова Пермского края вспыхнул пожар, предположительно из-за неправильного использования электроприборов. Во время ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела женщины 1974 г.р. и мужчины 1993 г.р. (матери и сына).
Следователь провёл осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и смерти людей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление СКР обращается к жителям региона с напоминанием о важности соблюдения правил безопасности в повседневной жизни. Чтобы избежать трагедий, следует регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и вилок обогревателей; не курить в кровати и других неположенных местах; не оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы; не допускать эксплуатацию неисправных печей и пр.
Ранее о пожаре в Большой Соснове сообщили в МЧС.
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