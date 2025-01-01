По факту гибели матери и сына на пожаре в Прикамье следком начал проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Очёрского межрайонного отдела СУ СК России по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту смерти мужчины и женщины в результате пожара.

Согласно предварительным данным, ночью 24 июня 2025 года в частном доме в с. Большая Соснова Пермского края вспыхнул пожар, предположительно из-за неправильного использования электроприборов. Во время ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела женщины 1974 г.р. и мужчины 1993 г.р. (матери и сына).

Следователь провёл осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и смерти людей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СКР обращается к жителям региона с напоминанием о важности соблюдения правил безопасности в повседневной жизни. Чтобы избежать трагедий, следует регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и вилок обогревателей; не курить в кровати и других неположенных местах; не оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы; не допускать эксплуатацию неисправных печей и пр.

Ранее о пожаре в Большой Соснове сообщили в МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.