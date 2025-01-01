В Прикамье на пожаре погибли мать и сын Трагедия случилась в посёлке Большая Соснова Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ночь на 25 июня на ул. Набережной в Большой Соснове загорелся жилой дом и веранда. При тушении газодымозащитники обнаружили тела 51-летней женщины и её 32-летнего сына.

В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован на площади 48 кв. м. Огонь тушили 14 пожарных с помощью пяти единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливает дознаватель МЧС России и следователь СК.

В связи с инцидентом в МЧС по региону напоминают, что пожарный извещатель, установленный в жилище, сможет заранее предупредить об опасности. Также важно не оставлять без присмотра топящиеся печи, следить за состоянием электропроводки и использовать только исправное электрооборудование.

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