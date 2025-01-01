В зоне СВО погиб житель Прикамья Иван Нижегордов Военнослужащий был убит на границе Курской области Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровска

В администрации Александровского округа сообщили о гибели участника СВО 2006 г.р. Ивана Нижегородова. Мужчина погиб во время боевых действий во время прохождения военной службы на границе Курской области

Как уточнили в администрации Александровска, похороны солдата пройдут 26 июня. Церемония прощания состоится в ДК «Горняк» (п. Карьер-Известняк) с 10:00 до 12:00.

Обстоятельства гибели Ивана Нижегордова не сообщаются. Судя по возрасту молодого человека, он был солдатом-срочником.

Мужчину похоронят на кладбище в п. Всеволодо-Вильва.

Администрация Александровского муниципального округа выразили соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего.

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