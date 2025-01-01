До конца года в Перми будет курсировать 108 автобусов-«гармошек» Сейчас их 55 Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

На пленарке Пермской городской думы мэр краевой столицы Эдуард Соснин, отвечая на вопросы депутатов о работе администрации, рассказал об общественном транспорте и новшествах в маршрутной сети, которые ждут пермяков.

Вопрос по городском транспорту задал главе депутат заместитель спикера думы Максим Спиридонов. Депутат поинтересовался, сколько автобусов особо большого класса уже работает в городе и сколько таким машин планируется задействовать в общественном транспорте Перми.

«У нас предусмотрено шесть маршрутов, на которых будут функционировать автобусы особо большого класса. По 50-му маршруту мы запустили гармошки намного раньше начала действия новых контрактов. Уже зимой этого года автобусы начали ездить», — сказал глава города.

Соснин отметил, что машины поступили в Пермь раньше, и в мэрии не захотели ждать, поэтому не хотели, чтобы они простаивали, а они уже ездили.

По данным департамента транспорта Перми, за полгода количество перевезённых пассажиров на маршруте №50 увеличилось более чем на 50 тыс.человек.

Мэр пояснил, что на сегодняшний день в столице региона курируют на линии 55 автобусов-«гармошек».

«У нас действительно по новым контрактам гармошки должны были начать ездить и на первом, и на 14-ом, и на 15-ом маршрутах. Но у завода-производителя, который эти гармошки только произвёл, возникли небольшие вопросы с сертификацией, и на два месяца сдвинулась поставка автобусов большого класса. Но обязательно все взятые на себе обязательства перевозчики выполнят, и до конца года у нас 108 автобусов большого класса появятся на дорогах», — пообещал мэр.

Глава Перми добавил, что пермяки видят на линии «самую новую технику, которая только появляется у производителей».

«Новый компаньон» уже освещал проблемы с общественным транспортом в Перми, которые начались с начала июня, когда пермяки массово жаловались на духоту и неработающие кондиционеры в автобусах, долгое ожидание своих маршрутов и дымящиеся на ходу автобусы. Об этом можно почитать в нашем материале.

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