Алёна Бронникова Росприроднадзор проверяет информацию о разливе нефтепродуктов на Каме в Перми Специалисты отобрали пробы воды Поделиться Твитнуть

В Федеральную службу по надзору в сфере природопользования поступило сообщение о возможном разливе нефтепродуктов на Каме в Перми. Как сообщается в соцсетях надзорного органа, разлив был обнаружен в районе Пермской судоверфи.

«Наши специалисты незамедлительно выехали на место, обследовали территорию и отобрали пробы воды из Воткинского водохранилища. Результаты лабораторных исследований помогут оценить масштаб экологического вреда», — рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Отмечается, что ситуация находится под контролем ведомства.

«Новый компаньон» направил запрос комментария Пермской судоверфи.

Ранее проверка надзорными органами по сообщению о нефтяном пятне на Каме проводилась весной 2024 года. Очевидцы заметили масляное пятно ниже шлюза Камской ГЭС недалеко от левого берега, растянувшееся на несколько километров. Проверка проводилась Пермской природоохранной прокуратурой, регуправлением Росприроднадзора и ФГБУ «Камводэксплуатация».

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