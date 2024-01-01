Прокуратура занялась проверкой нефтяного пятна на Каме в районе Перми В месте загрязнения взяты пробы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермская природоохранная прокуратура организовала проверку информации, размещённой в Интернете, об обнаружении недалеко от левого берега Камы в районе Перми нефтяного пятна.

Сотрудники надзорного органа вместе со специалистами регуправления Росприроднадзора и ФГБУ «Камводэксплуатация» выехали на место и взяли пробы поверхностной воды в районе загрязнения.

Начался поиск причастных к разливу нефтепродуктов лиц, уточняется ущерб, нанесённый окружающей среде. По окончании проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования.

Ранее в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» сообщалось, что в Перми на Каме, чуть ниже шлюза Камской ГЭС, замечено масляное пятно, оно растянулось на несколько километров, ощущается запах нефтепродуктов.

Напомним, в последний раз нефтяное пятно на Каме в районе Перми появлялось в октябре прошлого года. По словам очевидцев, следы нефтепродуктов тогда обнаружили в месте впадения Егошихи в Каму. На месте разлива устанавливали боновые заграждения.

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