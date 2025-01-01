Прокуратура нашла дефекты на недавно отремонтированной в Прикамье дороге Участок трассы Кунгур—Соликамск обновили в апреле 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Губахи проверила соблюдение закона по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе проверки на автодороге Кунгур—Соликамск были выявлены дефекты дорожного полотна.

Участок региональной дороги от п. Нагорнский до Губахи (протяжённостью 7 км) был отремонтирован в апреле этого года. Работы были выполнены по договору между КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края и подрядчиком ООО «СК Химспецстрой».





В результате проверки прокуратура обнаружила на дорожном полотне выбоины, проломы и другие дефекты. Со стороны заказчика не было должного контроля, а подрядчик не принял мер для устранения недостатков.





В связи с этим руководителю КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края было внесено представление. При этом подрядчик исправил ситуацию и привёл дорогу в нормативное состояние.





Ранее также сообщалось, что с 5 июня по 1 сентября в Пермском крае на автодороге Пермь—Березники изменят схему движения транспорта.

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