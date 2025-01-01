На участке трассы Пермь — Березники изменят схему движения Ограничения связаны с ремонтом Поделиться Твитнуть

С четверга, 5 июня, по понедельник, 1 сентября, в Пермском крае на автодороге Пермь — Березники изменят схему движения транспорта.

Минтранс Прикамья отмечает, что ограничение вводится на кольце в районе ул. Новожилова, Березники. Движение будет перекрыто в сторону Березников и Соликамска. Уточняется, что проезд закроют для всех видов транспорта.





Как сообщили в краевом управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края, перекрытие связано с ремонтом дороги и кольцевой развязки. Это сделано для безопасности участников движения.





Минтранс Прикамья просит водителей отнестись с пониманием и заблаговременно планировать маршруты.





Ранее также сообщалось , что в Пермском крае закрыли движение для всех видов транспорта на трассе Пермь—Березники (район моста через Полазну) для ремонта деформационных швов. Ограничение вводится 3 июня и будет действовать в течение суток с 12:00 3 июня до 12:00 4 июня.





В ходе работ пришовные зоны сделали из бетона. Для того чтобы он набрал необходимую прочность, нужны сутки и полное отсутствие динамичной нагрузки на мост.

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