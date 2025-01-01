На этой неделе участок автодороги Пермь—Березники перекроют из-за ремонта Ограничение будет действовать сутки Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Со вторника до среды, с 3 по 4 июня, в Пермском крае закроют движение для всех видов транспорта на участке трассы км на трассе Пермь—Березники (район моста через Полазну). Ограничение вводится 3 июня и будет девствовать в течение суток с 12:00 3 июня до 12:00 4 июня. Движение закроют для всех видов транспорта.

Весь транспорт пустят в объезд через п. Полазна (поворот налево при движении из Перми сразу после д. Ивановки) и д. Нижнее Задолгое — с выездом на кольцо.

По данным краевого управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, дорогу перекроют для ремонта деформационных швов.

В ходе работ пришовные зоны сделают из бетона. Для того чтобы он набрал необходимую прочность, нужны сутки и полное отсутствие динамичной нагрузки на мост.

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к ситуации, а свои маршруты следования планировать заблаговременно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.