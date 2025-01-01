Алёна Бронникова На время проведения триатлона в центре Перми ограничат движение транспорта Соревнования пройдут 28-29 июня Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Для обеспечения безопасности при проведении Первенства России по триатлону в Перми 28-29 июня введут временные ограничения для всех видов транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса.

Согласно документу, с 07:00 28 июня до 14:00 29 июня вводится запрет остановки и стоянки на участке ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2, на участке ул. Петропавловской от ул. Куйбышева до ул. Сибирской, на участке Комсомольского пр. от ул. Монастырской до ул. Петропавловской и на участке ул. 25 Октября от ул. Монастырской до ул. Советской.

Кроме того, с 06:00 до 14:00 29 июня будет временно прекращено движение на нескольких участках улиц в центре города:

— ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2;

— ул. Советской от ул. Газеты «Звезда» до Тополевого пер.;

— ул. Петропавловской от ул. Куйбышева до ул. Сибирской;

— ул. Куйбышева от ул. Окулова до ул. Советской;

— Комсомольскому пр. от ул. Монастырской до ул. Ленина;

— ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до ул. Газеты «Звезда», 2а;

— ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до ул. Ленина;

— ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. 25 Октября от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Горького от ул. Монастырской до ул. Советской.

Ранее стало известно, что в соревновании примут участие более 300 спортсменов, треть из которых — в категории профессионалов, ещё две трети — в любительском зачёте. Детский и женский забеги состоятся 28 июня, основной старт — 29 июня. Спортсмены преодолеют плавание на 750 м, велогонку на 20 км и бег на 5 км.

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