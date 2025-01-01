На Первенство России по триатлону в Перми заявилось более 300 спортсменов Соревнования пройдут 28-29 июня Поделиться Твитнуть

В Первенстве России по триатлону, которое состоится в Перми 28-29 июня, примут участие свыше 300 спортсменов, треть из которых — в категории профессионалов, ещё две трети — в любительском зачёте.

В первый день соревнований, 28 июня, состоятся детский и женский забеги. На следующий день состоится основной старт. Спортсменам необходимо будет преодолеть плавание на 750 м, велогонку на 20 километров и бег на 5 км. При этом любители и профессионалы будут выступать на одних и тех же дистанциях.

Соревнования состоятся в районе набережной и вокзала Пермь-I.

«Пермь принимает статусные соревнования по триатлону в шестой раз, и с каждым годом вносим что-то новое, поскольку интерес к этому виду спорта растёт. В этом году кроме любительских забегов предусмотрен и заплыв. Таким образом, и дети, и взрослые могут стать непосредственными участниками большого события и поддержать участников», — говорит министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

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