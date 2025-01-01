В Прикамье машина врезалась в мопед с двумя детьми Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Кунгура

В селе Калинино Кунгурского округа Прикамья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Водитель автомобиля Chevrolet Cruze, мужчина 1956 г.р., при проезде нерегулируемого перекрёстка по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении мопеду Vento. За рулём мопеда находился 12-летний подросток, который перевозил ровесника.

В ГИБДД ведут расследование происшествия, а в отношении родителей несовершеннолетнего водителя составлен протокол об административном правонарушении в связи с передачей управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Госавтоинспекторы Кунгура обратились ко всем родителям, владеющим мототехникой, с просьбой принять необходимые меры для обеспечения безопасности детей, разъяснять им возможные последствия игнорирования правил дорожного движения.

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