Мошенники убедили пермяков провести в Москве пикет в поддержку ВСУ Супругам назначили штраф за дискредитацию Вооружённых сил Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Семейная пара из Пермского края стала жертвой мошеннической схемы: злоумышленники убедили их оформить заём, отправиться в Москву и провести акцию на ул. Тверской с провокационным плакатом, восхваляющим СБУ.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», Раилю Х. и Диане К. начали поступать звонки от мошенников ещё в апреле. Путём обмана их склонили к оформлению кредита, затем приобрели билеты на самолёт из Пермского края в Москву и забронировали гостиницу. Паре было строго запрещено разглашать кому-либо детали этой поездки.

30 апреля, под давлением преступников, супруги вышли на Тверскую с плакатом «Величие СБУ». В этот день проводилась генеральная репетиция парада Победы, и пермякам было указано встать с плакатом рядом с военной техникой. Их акция продлилась всего 20 секунд, после чего Раиль и Диана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В полицейском участке им были предъявлены обвинения в дискредитации Вооружённых сил и неподчинении полиции.

В результате судебного разбирательства обоим супругам были назначены штрафы 30 тыс. руб. и административный арест на 13 суток. После отбытия наказания они вернулись домой в Пермский край, но уже за собственные средства.

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