Алёна Бронникова Срок проведения закупки на возведение больницы на Гайве в Перми продлили до июля Начальная цена составляет почти 4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Предпроектная документация ООО "УК "Сатрый Кремль" / zakupki.gov.ru

Открытый конкурс в электронной форме по строительству лечебного многопрофильного корпуса в м/р Гайва в Перми продлили до июля. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, изменения были внесены 17 июня по решению заказчика — УКС Пермского края.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе перенесли с 19 июня на 8 июля, дату окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок — с 23 июня на 10 июля. В соответствии с изменениями, победителя определят 11 июля.

Напомним, закупка была объявлена в конце мая. Новый лечебный многопрофильный корпус планируется построить по ул. Писарева, 56 в Орджоникидзевском районе. Начальная цена контракта составляет 3,95 млрд руб. Здание будет рассчитано на 125 коек круглосуточного стационара и 12 коек реанимации. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2029 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.