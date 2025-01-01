Впервые за пять лет в Перми зафиксирован прирост населения Количество жителей краевой столицы в прошлом году составило 1,027 млн человек Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В рамках ежегодного отчёта главы Перми о деятельности мэрии руководитель городской администрации Эдуард Соснин рассказал о приросте населения в краевой столице. Об этом чиновник сообщил на пленарном заседании гордумы.

По словам мэра, за последние пять лет впервые наметился прирост населения. На 1 января этого года численность жителей столицы региона увеличилась на 600 человек год к году. Количество горожан составило 1 млн 27 человек.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ежегодном отчёте главы Перми также сообщалось о миграционном приросте в краевой столице: в прошлом году он составил 4,06 тыс. человек, хотя годом ранее был 2,5 тыс.

В целом в 2024 году среди 13 городов-миллионников миграционный прирост населения сложился в 12 городах. Наибольшие значения этого показателя достигнуты в Краснодаре (17 325 чел.), Екатеринбурге (13 323 чел.) и Казани (11 172 чел.).

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