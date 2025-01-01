Миграционный прирост в Перми превысил 4 тысячи человек Этот показатель значительно вырос по сравнению с 2023 годом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутатам Пермской городской думы представили ежегодный отчёт главы Перми о результатах деятельности администрации краевой столицы за 2024 года. С докладом по этому вопросу выступила на заседании экономического комитета думы замглавы Перми Яна Фурман.

Согласно отчёту мэра, в Перми наблюдается миграционный прирост. В частности, в 2024 году он составил 4,06 тыс. человек, хотя годом ранее был 2,5 тыс.

В целом, в 2024 году среди 13 городов-миллионников миграционный прирост населения сложился в 12 городах. Наибольшие значения этого показателя достигнуты в Краснодаре (17 325 человек), Екатеринбурге (13 323 человека) и Казани (11 172 человека), отметила Фурман.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе и феврале этого года миграционная ситуация в Прикамье, в отличие от аналогичного периода предыдущего года, характеризовалась превышением числа прибывших над числом выбывших. В Пермский край прибыл 7601 человек, а уехало 6546. Миграционный прирост составил 1055 человек.

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