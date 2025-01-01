Миграционный прирост в Прикамье за два месяца составил 1055 человек Показатель достигнут за счёт приезжих из СНГ Поделиться Твитнуть

Юлия Трегуб

Миграционная ситуация в январе-феврале 2025 года, в отличие от аналогичного периода предыдущего года, характеризовалась превышением числа прибывших над числом выбывших. В Прикамье прибыл 7601 человек, а уехало 6546. Миграционный прирост составил 1055 человек.

При этом миграция в пределах России для Прикамья осталась отрицательной: прибыло 6047 жителей, выбыл 6301. Среди наиболее привлекательных территорий для пермяков оказались Санкт-Петербург, миграционный отток в который составил 106 человек, Свердловская область (отток 55 человек), Московская область и Москва (32 и 25 человек соответственно), Республика Татарстан (26 человек) и Краснодарский край (22 человека).

Зато международная миграция дала Пермскому краю прирост: в регион прибыло 1554 человека (в основном из СНГ), а убыло всего 245.

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