В Прикамье дело водителя, сбившего на переходе подростка, направлено в суд Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чайковском состоится судебное разбирательство в отношении молодого человека, ставшего виновником аварии, в результате которой серьёзно пострадала несовершеннолетняя.

Следствие, проведённое сотрудниками полиции Чайковского городского округа, завершено. 23-летний местный житель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека, что квалифицируется ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам дела, в августе прошлого года, вечером, обвиняемый, находясь за рулем автомобиля "Лада", превысил допустимую скорость и совершил наезд на девочку 2009 г.р. на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Советской. В результате ДТП здоровью пострадавшей был нанесён тяжкий вред.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

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