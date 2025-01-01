С начала июня в Перми демонтировали 20 незаконных НТО Только в Свердловском районе убрано 7 нестационарных торговых объектов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

С начала июня в Перми ликвидировано 20 незаконно размещённых торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Кировском районе демонтированы два объекта по ул. Маршала Рыбалко, 104 и ул. Макарова, 22/1. В Свердловском районе убрано 7 нестационарных торговых объектов (НТО), включая три точки по адресам: ул. Гусарова, 5, ул. Куйбышева, 145 и ул. Героев Хасана, 105. Также демонтирован павильон по ул. Чернышевского, 23 и два объекта по ул. Полины Осипенко, 45а и 51а.

В Мотовилихинском районе демонтировано 5 НТО, включая палатку по продаже овощей и фруктов на ул. Турчевича. На улицах Соликамской и Целинной, 120 убраны павильоны «Шиномонтаж», а по ул. Дружбы, 13 — павильон «Фрукты-овощи».

Власти города регулярно проводят рейды для выявления незаконных объектов. При обнаружении нарушений проводится разъяснительная работа. Если владельцы не устраняют нарушения, составляется протокол об административном правонарушении. Объекты, установленные без разрешения на муниципальной земле, подлежат демонтажу.

Напомним, в Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. Также действует Положение о демонтаже самовольно установленных объектов на муниципальной и государственной земле.

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