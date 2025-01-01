В Перми расселили два аварийных дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили о завершении расселения двух признанных аварийными домов, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

В частности, в доме №44 по ул. Уральской находилось четыре квартиры общей площадью около 126 кв. м, в которых проживало 16 человек. В доме №27 по ул. Ольховской располагалось 16 жилых помещений, занимавших 672,7 кв. м, с 33 зарегистрированными жильцами.

Все бывшие обитатели этих домов, в зависимости от прав собственности, получили либо денежные выплаты, либо равноценное благоустроенное жильё.

В мэрии напомнили, что с 2025 года городская программа «Обеспечение жильём жителей города Перми» предусматривает расселение семи аварийных домов, расположенных в различных районах города. В этот список входят дома по улицам: Карпинского, 76; Красные Казармы, 17; 12-я линия, 20; 10-я линия, 31; Автозаводская, 28; Бородинская, 35 и Двинская, 5. Представители управления жилищных отношений приглашают жителей указанных домов для оформления необходимых документов.

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