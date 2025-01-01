Алёна Бронникова
Бывшее здание музея PERMM снова выставили на продажу
Актив предлагают приобрести за 300 млн рублей
Бывшее здание музея современного искусства PERMM по б. Гагарина, 24 в Перми снова выставили на продажу. Объявление опубликовано на сайте «Авито» владельцем объекта — компанией «Сатурн-Р».
Актив оценили в 300 млн руб. (102 тыс. руб./кв. м). Его общая площадь составляет 2,9 тыс. кв. м. Высота здания — пять этажей, включая цокольный, оно оборудовано коммуникациями, грузовым лифтом, рядом обустроена парковка вместимостью до 50 автомобилей.
Объект находился в продаже с 2023 года, после переезда музея PERMM на ул. Крисанова, 4. В прошлом году его предлагали приобрести за 350 млн руб., однако позже объявление было снято. Собственник сообщил о планах использовать его для собственных корпоративных целей.
Кроме того, на платформе опубликовано второе объявление по данному объекту. Собственник предлагает помещения в аренду за 650 руб. за кв. м.
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