Алёна Бронникова Бывшее здание музея PERMM снова выставили на продажу Актив предлагают приобрести за 300 млн рублей Поделиться Твитнуть

«Магический треугольник» на бульваре Гагарина, 24

Константин Долгановский

Бывшее здание музея современного искусства PERMM по б. Гагарина, 24 в Перми снова выставили на продажу. Объявление опубликовано на сайте «Авито» владельцем объекта — компанией «Сатурн-Р».

Актив оценили в 300 млн руб. (102 тыс. руб./кв. м). Его общая площадь составляет 2,9 тыс. кв. м. Высота здания — пять этажей, включая цокольный, оно оборудовано коммуникациями, грузовым лифтом, рядом обустроена парковка вместимостью до 50 автомобилей.

Объект находился в продаже с 2023 года, после переезда музея PERMM на ул. Крисанова, 4. В прошлом году его предлагали приобрести за 350 млн руб., однако позже объявление было снято. Собственник сообщил о планах использовать его для собственных корпоративных целей.

Кроме того, на платформе опубликовано второе объявление по данному объекту. Собственник предлагает помещения в аренду за 650 руб. за кв. м.

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