Бывшее здание музея PERMM сняли с продажи «Сатурн-Р» намерен использовать его для корпоративных целей Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Объявление о продаже бывшего помещения музея PERMM, расположенного по б. Гагарина, 24, было удалено с платформы «Авито». Издание «Коммерсантъ-Прикамье» первым сообщило об этом. Компания «Сатурн-Р», владеющая зданием, теперь намерена использовать его для собственных корпоративных целей.

Трёхэтажная постройка находилась в продаже с 2023 года, после того как музей PERMM сменил локацию, переехав на ул. Крисанова, 4. В прошлом году владелец снизил стоимость объекта до 350 млн руб. Александр Репин, руководитель «Сатурн-Р», подтвердил прессе изменение планов относительно здания.

На данный момент на «Авито» можно найти объявление о сдаче в аренду площадей по б. Гагарина, 24. Аренда 2,9 тыс. кв. м оценивается от 650 руб. за кв. м.

Ранее суд принял решение об увольнении бывшего руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой в связи с утратой доверия.

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