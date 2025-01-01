Алёна Бронникова Власти рассказали подробности проекта строительства ипподрома под Пермью Приступить к работам планируется в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве физической культуры и спорта Прикамья поделились подробностями о будущем ипподроме, строительство которого запланировано в п. Ферма (Пермский муниципальный округ). В данный момент создано предпроектное решение, которым предусмотрены основная дорожка и тренировочная, а также трибуны и гостевая конюшня.

«Согласно предпроектному решению, объект будет включать: основную дорожку на 1 000 м для рысаков и тренировочную дорожку. В центре — поле для конкурсного троеборья. Также объект будет оснащён стартово-финишной зоной, гостевой конюшней на 40 голов, трибунами на 1 000 зрителей и помещением для судей. Работы планируется начать в этом году», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.

Напомним, по соглашению с краевыми властями компания ООО «Ла Терра», аффилированная московскому ООО «РосЕвроДевелопмент» (РЕД), являвшегося инициатором переноса ипподрома из Индустриального района Перми, взяла на себя инвестиционное обязательство в виде 55 млн руб. на возведение нового объекта для развития конного спорта. Взамен застройки старого участка инвестор выкупил и передал в собственность края два участка и имущество бывшего конезавода №9 на Ферме.

В марте 2025 года власти приняли решение направить из регионального бюджета в ближайшие два года 100 млн руб. — по 50 млн в 2025 и 2026 годах — на строительство конноспортивного комплекса с ипподромом. Как сообщила тогда глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова, первой задачей является создание спортивной части инфраструктуры. Часть сооружений на объекте будут модульными. Планируется, что новый ипподром станет одной из федеральных площадок для проведения крупных мероприятий.

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