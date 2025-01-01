В Перми началось обновление центрального зала стадиона «Молот» Это первый этап реконструкции Поделиться Твитнуть

Фото: Павел Черепанов

В Перми начался капитальный ремонт центрального зала Дворца спорта «Молот», крупнейшего спортивного сооружения в Прикамье. Как сообщает Павел Черепанов, депутат ЗС Пермского края, это первый этап реконструкции во Дворце.

Напомним, ремонтные работы в «Молоте» начались 5 июня. В рамках текущего этапа капремонта запланировано обновление арены и прилегающих зон. Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности посредством специальной обработки металлических конструкций.





Кроме того, будет произведена масштабная реконструкция периметра арены, включающая замену покрытия трибун, установку новых ограждений между секторами и модернизацию инженерных сетей.





В зоне, предназначенной для прохода хоккейных команд, будет уложено современное резиновое покрытие. Также предусмотрена установка новой системы дымоудаления.





Отмечается, что в связи с ремонтом работа ледовой площадки временно приостановлена, однако Дворец спорта продолжает функционировать, предоставляя возможности для спортивных и оздоровительных занятий.





Текущие работы являются продолжением масштабной программы модернизации Дворца спорта, которая стала возможной после перехода «Молота» в собственность региона. Масштабных работ не проводилось на объекте более 30 лет.

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