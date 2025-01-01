За гибель рабочего на стройке в Перми ответят бригадир и прораб Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против бригадира и прораба строительной компании. Их обвиняют в несоблюдении норм безопасности, приведшем к гибели человека (ст. 216 ч. 2 УК РФ).

Следствие установило, что 8 февраля 2025 года бригадир, отвечавший за работы на высоте, покинул стройплощадку, не передав свои обязанности и не обеспечив безопасность бригады. Прораб, зная об отсутствии бригадира, не взял на себя его обязанности, не назначил ответственного и не остановил работы на опасном участке.

В результате нарушения правил безопасности рабочий, не прошедший обучение по работам на высоте и не знавший об опасных участках, поднялся на опалубку 4-го этажа строящегося здания. Потеряв равновесие, рабочий упал с высоты 17 метров на бетонное перекрытие и скончался от полученных травм.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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