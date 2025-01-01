Пермский край вошёл в топ регионов РФ с наибольшим числом пострадавших от укусов клещей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала сезона активности клещей, по информации Роспотребнадзора, в российские медицинские организации обратилось более 350,2 тыс. людей, пострадавших от укусов. Около 3,3 млн россиян прошли вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в текущем году.

Самое большое число укусов зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии.

Для предотвращения укусов клещей по всей стране проводятся специальные обработки территорий, уничтожающие клещей. На данный момент обработано свыше 215,7 тыс. га, что составляет 96,9% от запланированных объёмов работ.

В преддверии открытия детских оздоровительных учреждений была проведена обработка 41,7 тыс. га на их территориях.

На прошлой неделе региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что с начала сезона в медицинские учреждения Пермского края обратилось 18 690 чел., пострадавших от укусов клещей, включая 3457 детей.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском районе (2818), Перми (2211) и Краснокамском городском округе (1335).

Исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что 52,3% из них являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 1% заражён клещевым вирусным энцефалитом.

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