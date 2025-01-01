Число пострадавших от укусов клещей в Прикамье выросло до 18,7 тысячи Среди них более 2,3 тысячи детей Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

По данным на 19 июня, с начала сезона в лечебные учреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от граждан, пострадавших от укусов клещей, включая 3457 случаев нападения паразитов на несовершеннолетних.

Случаи укусов клещами зафиксированы на всей территории края.

Наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей зарегистрировано в следующих районах: Пермский район (2818 обращений), Пермь (2211), Краснокамский г.о. (1335), Добрянский г.о. (1163), Березниковский г.о. (834), Кунгурский м.о. (785).

На 25-й неделе сезона 36% случаев присасывания клещей произошло при посещении личных садовых участков, 23% — на придомовой территории и 32% — во время пребывания в лесу.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что 52,3% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 3,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1% — клещевым вирусным энцефалитом и 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом.

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