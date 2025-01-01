Алёна Бронникова Самый маленький город Прикамья стал лидером по росту мобильного интернет-трафика В Чёрмозе мобильным интернетом стали пользоваться в два раза больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год мобильный интернет-трафик в Прикамье показал рост на 23%. Самыми активными пользователями оказались жители малых городов, таких как Чёрмоз, Чердынь и Красновишерск, где интернетом стали пользоваться активнее более чем на 50%. По информации аналитиков «Мегафона», самую высокую динамику демонстрирует Чёрмоз, самый маленький город региона.

«Жители этого населённого пункта стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом, чем год назад. Далее следуют Чердынь (+78%) и Красновишерск (+53%)», — сообщают в компании.

Помимо этого, заметно вырос трафик в Осе (+40%), Гремячинске (38%) и Чусовом (+36%). В Перми динамика оказалась ниже общих региональных показателей.

Ранее сообщалось, что с мая в некоторых регионах России начали вводить ограничения на использование мобильного интернета в связи с участившимися атаками БПЛА. В Пермском крае масштабных отключений не было зафиксировано, данные меры могут применяться в случае возникновения угроз, таких как атаки дронов на критическую инфраструктуру, промышленные зоны или жилые районы.

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