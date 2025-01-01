Власти Прикамья получили разрешение на ограничение мобильного интернета Мера может применяться в целях безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 21 мая в некоторых регионах России начали вводить ограничения на использование мобильного интернета. По информации федеральных медиа, причиной тому стали участившиеся атаки беспилотных летательных аппаратов. Такие «глушилки» призваны осложнить навигацию и управление вражескими дронами. В министерстве информационного развития и связи Пермского края сообщили Properm.ru, что местные власти также обладают правом временно ограничивать доступ к мобильному интернету.

В ведомстве пояснили, что мера будет применяться в случае возникновения угроз, таких как атаки дронов на критическую инфраструктуру, промышленные зоны или жилые районы. Ограничения могут быть введены в отдельных местах, где обнаружена угроза. Решение будет приниматься в зависимости от текущей ситуации.

На данный момент масштабных отключений в Пермском крае не зафиксировано, сообщили в министерстве.

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